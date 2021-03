Atletico | Saul Niguez fuori dai piani di Simeone | il Bayern Monaco studia il colpo

(Di lunedì 15 marzo 2021) Il calciomercato estivo si avvicina a grandi passi e le big europee stanno sondando il terreno a caccia di colpi interessanti. Un nome su tutti a tenere banco in queste ore è quello di, sempre più in rotta di collisione con l’allenatore Diegoall’Madrid. Il centrocampista spagnolo è uno dei prezzi pregiati dei Colchoneros e della Roja, ma la sua permanenza sulle rive del Manzanarre sembra giunta al capolinea. Come riporta l’edizione online del quotidiano iberico ‘As’, sul classe 1994 è piombato con una certa insistenza il, che ha già avviato contatti con l’entourage del calciatore. Sfuma definitivamente l’approdo dialla Juventus ?ha un ...

Ultime Notizie dalla rete : Atletico Saul

Madrid : Oblak, Llorente, Savic, Felipe, Hermoso, Correa, Koke,, Lemar, Joao Felix, Suarez. All. Simeone. Si gioca a Stamford Bridge mercoledì 17 marzo alle 21 con diretta a pagamento ...Commenta per primo Secondo quanto riferito dalla stampa spagnolaNiguez avrebbe deciso di lasciare l'Madrid . Su di lui c'è il Bayern Monaco .Per il quotidiano iberico, il forte centrocampista è prossimo a vestire la casacca dei bavaresi. Scopriamo le cifre dell'affare Saul Niguez ...Atalanta e Lazio in campo per il ritorno degli ottavi, dopo l’eliminazione della Juve l’Italia rischia di restare a secco nei quarti: biancocelesti quasi eliminati dal Bayern dopo l’1-4 dell’andata, A ...