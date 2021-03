AstraZeneca | Pani Sifo | “Indagare su decessi | ma serve affidarsi alla scienza”

(Di lunedì 15 marzo 2021) ROMA – “Teoricamente ogni vaccino covid in commercio potrebbe causare rari fenomeni tromboembolici, non solo AstraZeneca. Serve affidarsi alla scienza, indagare e fare verifiche nel caso di eventi avversi inattesi per gravità e numerosità, accertare nesso di causa e tempo”. A parlare è Marcello Pani, direttore della farmacia ospedaliera dell’Irccs Agostino Gemelli di Roma e segretario nazionale Sifo, la Società italiana di farmacia ospedaliera.Interpellato dalla Dire, Pani spiega cosa può fare un ente regolatorio e quali sono i controlli in casi come quello di AstraZeneca, il vaccino anglo-svedese il cui lotto ABV2856 è stato sequestrato in Italia dai Nas per conto dell’Aifa dopo alcuni casi di morti sospette, e un altro lotto, ABV5811, è stato ritirato dalla Regione Piemonte dopo un altro decesso. Numerosi i Paesi, Ue ed extra Ue, che hanno sospeso la vaccinazione: anche l’Irlanda tra questi nelle ultime ore, dopo che aveva raccomandato il vaccino agli over 70.

Advertising

pinopao : La magistratura italiana sarebbe capace d'indagine pure Gesù Cristo per evasione fiscale dopo la moltiplicazione de… - Caspiter1na : “Allora, #Biden [...] prese i sette pani e i pesci, rese grazie, li spezzò e li dava ai discepoli, e i discepoli al… - Venere781 : RT @charliecarla: #Aifa: 'Cercare di ricavare il maggior numero possibile di dosi da ciascun flaconcino di vaccino'. E' il miracolo della… - alessandro1846 : RT @charliecarla: #Aifa: 'Cercare di ricavare il maggior numero possibile di dosi da ciascun flaconcino di vaccino'. E' il miracolo della… - attilascuola : RT @charliecarla: #Aifa: 'Cercare di ricavare il maggior numero possibile di dosi da ciascun flaconcino di vaccino'. E' il miracolo della… -

Ultime Notizie dalla rete : AstraZeneca Pani

Dire

Il primo ostacolo è di natura squisitamente commerciale: i sieri di Pfizer e(ed è in ... ha commentato all'Ansa il farmacologo Luca, ex Dg dell'Aifa, 'non credo che le industrie ...Intantospiega che l'obiettivo è 'consegnare all'Italia più di 20 milioni di dosi' nel ... A sostenerlo è il farmacologo Luca, ex direttore generale dell'Aifa e già membro dei comitati ...Interpellato dalla Dire, Pani spiega cosa può fare un ente regolatorio e quali sono i controlli in casi come quello di AstraZeneca, il vaccino anglo-svedese il cui lotto ABV2856 è stato sequestrato in ...Passa anche per la Puglia la strada per incrementare la disponibilità di vaccini. Dall’incontro di ieri tra il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, il presidente di Farmindustria Mas ...