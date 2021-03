Astrazeneca, ecco tutti i casi in Italia su cui indagano sei procure (Di lunedì 15 marzo 2021) Ipotizza l’omicidio colposo , al momento contro ignoti, l’indagine della procura di Biella sulla morte di Sandro Tognatti , avvenuta a diciassette ore di distanza dalla somministrazione del vaccino... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 15 marzo 2021) Ipotizza l’omicidio colposo , al momento contro ignoti, l’indagine della procura di Biella sulla morte di Sandro Tognatti , avvenuta a diciassette ore di distanza dalla somministrazione del vaccino...

Advertising

StefanoFeltri : +++ Quello che vi hanno detto sui problemi di Astrazeneca è falso: ecco i veri numeri sull’efficacia +++ prendetev… - StefanoFeltri : O l'Aifa ha dati che non ha reso pubblici, oppure la decisione di sospendere il vaccino Astrazeneca è una delle più… - La7tv : #ottoemezzo Sospensione vaccino AstraZeneca, Magrini (Direttore generale Aifa): 'Ecco cosa deve fare chi ha già fat… - DemoS_Roma : RT @StefanoFeltri: O l'Aifa ha dati che non ha reso pubblici, oppure la decisione di sospendere il vaccino Astrazeneca è una delle più grav… - aleappo53 : RT @davcarretta: Le vuote promesse dei leader dei paesi Ue: seguiremo l’approccio basato sulla scienza, ascolteremo l’Ema, non influenzerem… -