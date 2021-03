America’s Cup, Francesco Bruni: “Continueremo a provarci, non siamo sconfitti. Il morale è alto” (Di lunedì 15 marzo 2021) Francesco Bruni è apparso decisamente sconsolato al termine della gara-7 della America’s Cup. Luna Rossa è stata sconfitta da Team New Zealand e ora si trova sotto per 3-4 nel match race che mette in palio il trofeo sportivo più antico al mondo. Il co-timoniere è stato protagonista della bella partenza insieme a James Spithill, Team Prada Pirelli è riuscita a scattare meglio sul campo di regata A e aveva dieci secondi di vantaggio al termine della prima poppa. Nella seconda bolina, però, è avvenuto il primo sorpasso in mare di questa serie: Te Rehutai ha sfoderato tutta la sua velocità ed è riuscita a guadagnare il vantaggio decisivo. C’è tanta amarezza a bordo, ma ora bisognerà reagire e cercare il pareggio in gara-8. Francesco Bruni ha analizzato la prestazione in questo modo: “Spithill ha fatto un ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 marzo 2021)è apparso decisamente sconsolato al termine della gara-7 dellaCup. Luna Rossa è stata sconfitta da Team New Zealand e ora si trova sotto per 3-4 nel match race che mette in palio il trofeo sportivo più antico al mondo. Il co-timoniere è stato protagonista della bella partenza insieme a James Spithill, Team Prada Pirelli è riuscita a scattare meglio sul campo di regata A e aveva dieci secondi di vantaggio al termine della prima poppa. Nella seconda bolina, però, è avvenuto il primo sorpasso in mare di questa serie: Te Rehutai ha sfoderato tutta la sua velocità ed è riuscita a guadagnare il vantaggio decisivo. C’è tanta amarezza a bordo, ma ora bisognerà reagire e cercare il pareggio in gara-8.ha analizzato la prestazione in questo modo: “Spithill ha fatto un ...

Advertising

Eurosport_IT : Giornata di vento leggero ad Auckland e a fare la differenza sono le partenze. Non si sblocca la situazione dopo 3… - Eurosport_IT : #LunaRossa vince la 3a regata con 37'' di vantaggio, New Zealand la 4a: parità ad Auckland ?????????… - sole24ore : America's Cup, Luna Rossa batte nella seconda regata New Zealand: è 1-1. l timoniere Bruni: 'Le prestazioni delle b… - infoitsport : America's Cup, Luna Rossa battuta, New Zealand velocissima va sul 4-3 - zazoomblog : LIVE America’s Cup Luna Rossa-New Zealand in DIRETTA: si comincia 9-12 nodi - #America’s #Rossa-New #Zealand -

Ultime Notizie dalla rete : America’s Cup Quote America's Cup 2021 | Luna Rossa sfida la favorita Team New Zealand | poco vento | rinviate le due regate della notte | si resta sul 3-3 Zazoom Blog