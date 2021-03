(Di lunedì 15 marzo 2021)sulla circolazione in rete di un falso comunicatonel quale viene fatto divieto di utilizzo di diversi lotti di vaccino AstraZeneca e anche susms con i quali si pubblicizza un servizio di prezione del vaccino contro il Covid-19. “Si raccomanda, sempre, di non condividere notizie ricevute attraverso la messaggistica istantanea di cui non si abbia certezzaprovenienza ma di segnalarle al commissariato di ps onlinee Comunicazioni”, scrive sul suo sito ricordando che l’Agenzia italiana del farmaco ha già smentito la notizia. “L’Agenzia Italiana del Farmaco, ...

Advertising

Nonnadinano : RT @GiovaQuez: Allerta della Polizia Postale sulla circolazione di un falso comunicato Aifa nel quale viene fatto divieto di utilizzo di di… - AndreaPira : RT @GiovaQuez: Allerta della Polizia Postale sulla circolazione di un falso comunicato Aifa nel quale viene fatto divieto di utilizzo di di… - MattiaGallo17 : RT @GiovaQuez: Allerta della Polizia Postale sulla circolazione di un falso comunicato Aifa nel quale viene fatto divieto di utilizzo di di… - sardo1951 : RT @GiovaQuez: Allerta della Polizia Postale sulla circolazione di un falso comunicato Aifa nel quale viene fatto divieto di utilizzo di di… - summa57 : RT @HuffPostItalia: Allerta della Polizia Postale, falsi nota dell'Aifa e sms sui vaccini -

Ultime Notizie dalla rete : Allerta della

"In Australia c'è un'orribile accettazione da partesocietàviolenza sessuale subita dalle donne. La mia storia era in prima pagina per l'unico motivo che era un dolorosoalle ..."In Australia c'è un'orribile accettazione da partesocietàviolenza sessuale subita dalle donne. La mia storia era in prima pagina per l'unico motivo che era un dolorosoalle ...Un pugno allo specchietto retrovisore e un ragazzo che si appende al tetto dell'ambulanza. È la quindicesima aggressione del 2021 agli operatori del 118, stavolta avvenuta ...Allerta della Polizia Postale sulla circolazione in rete di un falso comunicato Aifa nel quale viene fatto divieto di utilizzo di diversi lotti di vaccino AstraZeneca e anche su falsi sms con i quali ...