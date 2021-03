Zona arancione e zona rossa: tutte le regole (Di domenica 14 marzo 2021) Da domani tutta Italia si colorerà di rosso e arancione, nessuna zona gialla, ad eccezione della Sardegna che invece resta bianca. Vediamo nel dettaglio e regole per zone. zona arancione: cosa si può fare e cosa no Le regioni nella fascia arancione sono: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Sicilia, Umbria, Toscana, Valle d’Aosta e Provincia di Bolzano. È possibile muoversi dentro al proprio comune dalle 5 alle 22, fuori dal comune solo per comprovate esigenze di lavoro, salute o necessità. Consentite le visite ai parenti nel massimo di 2 persone esclusi i minori di 14 anni, una sola volta al giorno. Sì al raggiungimento delle seconde case, purché sia un’abitazione affittata o comprata prima del 14 gennaio. Scuole aperte, con presenza ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 14 marzo 2021) Da domani tutta Italia si colorerà di rosso e, nessunagialla, ad eccezione della Sardegna che invece resta bianca. Vediamo nel dettaglio eper zone.: cosa si può fare e cosa no Le regioni nella fasciasono: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Sicilia, Umbria, Toscana, Valle d’Aosta e Provincia di Bolzano. È possibile muoversi dentro al proprio comune dalle 5 alle 22, fuori dal comune solo per comprovate esigenze di lavoro, salute o necessità. Consentite le visite ai parenti nel massimo di 2 persone esclusi i minori di 14 anni, una sola volta al giorno. Sì al raggiungimento delle seconde case, purché sia un’abitazione affittata o comprata prima del 14 gennaio. Scuole aperte, con presenza ...

Advertising

ladyonorato : Zona arancione in #Sicilia è una mazzata all’economia dell’isola nel momento in cui tentava di rialzarsi. Le “ragio… - Corriere : ??L’Italia chiude da lunedì, giorno in cui 12 regioni entreranno in zona rossa. La mappa potrebbe cambiare così??… - you_trend : ?? Per tutto il mese di febbraio la #Lombardia è stata in zona gialla. Se però con i dati aggiornati oggi ricalcolas… - appartengo : ultimo giorno di zona arancione piove - MafMeduri : Da domani, #dad per 8 studenti su 10: le differenze tra zona rossa e arancione -

Ultime Notizie dalla rete : Zona arancione Zona rossa spostamenti e divieti: si può andare nelle seconde case anche fuori regione Secondo quanto riportato nella pagina dedicata alle "faq" sul sito del governo lo spostamento è consentito nelle seconde case in zona bianca, arancione o rossa, ma con regole ben precise. ...

Da domani il Piemonte è in zona rossa: ecco cosa cambia Da domani, lunedì 15 marzo, la Regione Piemonte passa ufficialmente da zona arancione a zona rossa per, almeno, 15 giorni. Previste quindi nuove stringenti restrizioni, raggiunto lo stato di massimo rischio, per spostamenti, chiusure delle attività e scuole. ECCO COSA ...

Covid, zona arancione: le regole per la scuola [VIDEO] Orizzonte Scuola Un'altra Pasqua Covid, celebrazioni ancora blindate E' un'altra Pasqua 'blindata' quella che si prospetta ai fedeli, per le zone rosse e arancioni in vigore da questa settimana e per il lockdown a livello nazionale a cavallo del weekend pasquale.

Coronavirus, Speranza ha firmato le nuove ordinanze: ecco cosa cambia da domani in Italia Il coronavirus continua ad affliggere l’Italia e il numero dei nuovi positivi quotidiani è tornato a salire in maniera preoccupante: è stato inevitabile, dunque, per il Governo agire e varare ulterior ...

Secondo quanto riportato nella pagina dedicata alle "faq" sul sito del governo lo spostamento è consentito nelle seconde case inbianca,o rossa, ma con regole ben precise. ...Da domani, lunedì 15 marzo, la Regione Piemonte passa ufficialmente darossa per, almeno, 15 giorni. Previste quindi nuove stringenti restrizioni, raggiunto lo stato di massimo rischio, per spostamenti, chiusure delle attività e scuole. ECCO COSA ...E' un'altra Pasqua 'blindata' quella che si prospetta ai fedeli, per le zone rosse e arancioni in vigore da questa settimana e per il lockdown a livello nazionale a cavallo del weekend pasquale.Il coronavirus continua ad affliggere l’Italia e il numero dei nuovi positivi quotidiani è tornato a salire in maniera preoccupante: è stato inevitabile, dunque, per il Governo agire e varare ulterior ...