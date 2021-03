Tutti pazzi per Olga Kalenchuk. E lei apprezza i paragoni con Diletta Leotta (FOTO) (Di domenica 14 marzo 2021) Si è presa la scena a bordocampo all’Olimpico a margine di Roma-Shakhtar Donetsk, andata degli ottavi di finale di Europa League. Si chiama Olga Kalenchuk ed è la bravissima e bellissima giornalista e volto tv del club ucraino. Sul campo ha fatto faville e il look non è sfuggito ai tanti tifosi che l’hanno paragonata a Diletta Leotta. Lei sui social ha ripostato le storie instagram con gli accostamenti all’italiana in segno di apprezzamento. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 14 marzo 2021) Si è presa la scena a bordocampo all’Olimpico a margine di Roma-Shakhtar Donetsk, andata degli ottavi di finale di Europa League. Si chiamaed è la bravissima e bellissima giornalista e volto tv del club ucraino. Sul campo ha fatto faville e il look non è sfuggito ai tanti tifosi che l’hanno paragonata a. Lei sui social ha ripostato le storie instagram con gli accostamenti all’italiana in segno dimento. SportFace.

