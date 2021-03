Supercross 2021, Arlington 1: il cambio della guardia (Di domenica 14 marzo 2021) La gara numero 1 di Arlington, che costituisce la decima tappa del Supercross 2021, vede un cambio di vertice nella 450. Cooper Webb vince la finale e sorpassa Ken Roczen nella classifica di campionato. Quando mancano sette prove alla conclusione della stagione, la battaglia per il titolo cambia colore diventando…orange. Justin Barcia si fa ancora vedere sul podio in una delle sue stagioni migliori, mentre Jason Anderson da segni di risveglio, salendo su uno dei tre gradini per la prima volta quest’anno. Nella 250 West, abbiamo un primo vincitore assoluto nel 20enne Seth Hammaker, ed una splendida lotta per il titolo tra Justin Cooper e Cameron McAdoo. Rivediamo il film della serata. Supercross 2021, cosa succede nella 450 ad ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 14 marzo 2021) La gara numero 1 di, che costituisce la decima tappa del, vede undi vertice nella 450. Cooper Webb vince la finale e sorpassa Ken Roczen nella classifica di campionato. Quando mancano sette prove alla conclusionestagione, la battaglia per il titolo cambia colore diventando…orange. Justin Barcia si fa ancora vedere sul podio in una delle sue stagioni migliori, mentre Jason Anderson da segni di risveglio, salendo su uno dei tre gradini per la prima volta quest’anno. Nella 250 West, abbiamo un primo vincitore assoluto nel 20enne Seth Hammaker, ed una splendida lotta per il titolo tra Justin Cooper e Cameron McAdoo. Rivediamo il filmserata., cosa succede nella 450 ad ...

