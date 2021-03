Stop ad AstraZeneca anche in Irlanda: nuovi dati, pessime notizie. Un morto a Bologna, paura in Sicilia (Di domenica 14 marzo 2021) Altre pessime notizie sul fronte-vaccino. Si parla ancora di AstraZeneca e della decisione delle autorità sanitarie dell'Irlanda: è stato infatti chiesto al governo di sospendere la somministrazione del siero. Questo dopo aver analizzato nuovi dati forniti dall'Agenzia per il farmaco norvegese sul rischio di coaguli nel sangue. La notizia è stata rilanciata nella mattinata di domenica 14 marzo da SkyNews. Il vice direttore della Sanità irlandese, Ronan Glynn, ha sottolineato che non sono stati provati "collegamenti tra il vaccino anti-Covid AstraZeneca e alcuni casi che si sono verificati" di coaguli nel sangue. Eppure, in via cautelativa, si è preferito sospendere la somministrazione in tutto il Paese. Glynn ha aggiunto che tuttavia, "in base al principio di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 marzo 2021) Altresul fronte-vaccino. Si parla ancora die della decisione delle autorità sanitarie dell': è stato infatti chiesto al governo di sospendere la somministrazione del siero. Questo dopo aver analizzatoforniti dall'Agenzia per il farmaco norvegese sul rischio di coaguli nel sangue. La notizia è stata rilanciata nella mattinata di domenica 14 marzo da SkyNews. Il vice direttore della Sanità irlandese, Ronan Glynn, ha sottolineato che non sono stati provati "collegamenti tra il vaccino anti-Covide alcuni casi che si sono verificati" di coaguli nel sangue. Eppure, in via cautelativa, si è preferito sospendere la somministrazione in tutto il Paese. Glynn ha aggiunto che tuttavia, "in base al principio di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | L'Aifa dispone lo stop in Italia per un lotto del vaccino AstraZeneca #ANSA - MediasetTgcom24 : L'autorità sanitaria irlandese chiede stop temporaneo per AstraZeneca #covid - Agenzia_Ansa : FLASH | Militare morto in Sicilia, si era sottoposto il giorno precedente alla prima dose del vaccino AstraZeneca… - DrCaleria : RT @Libero_official: Anche l'Irlanda sospende la somministrazione del #vaccino #AstraZeneca: la decisione dopo aver analizzato i nuovi dati… - mspini2 : RT @Libero_official: Anche l'Irlanda sospende la somministrazione del #vaccino #AstraZeneca: la decisione dopo aver analizzato i nuovi dati… -