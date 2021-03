Speranza, "da metà primavera avremo numeri in miglioramento" (Di domenica 14 marzo 2021) AGI - "L'applicazione di misure più rigorose e la crescita progressiva del numero dei vaccinati, ci porta a pensare che già nella seconda meà della primavera avremo numeri in miglioramento": è la previsione del ministro della Salute, Roberto Speranza, in un'intervista a La Repubblica. "Il punto non è essere a prescindere rigoristi o aperturisti", ha osservato Speranza, "dobbiamo essere realisti e credo che questo governo lo sia. Guarda in faccia i problemi che adesso ci sono e non possono essere sottovalutati. Il fatto nuovo sono le varianti, quella inglese in particolare che ormai è prevalente del nostro Paese. Nell'ultimo studio dell'Istituto superiore di sanità rappresentava il 54% dei casi, ma ora ci aspettiamo un dato ben più alto. E' chiaro quindi che abbiamo bisogno di misure ... Leggi su agi (Di domenica 14 marzo 2021) AGI - "L'applicazione di misure più rigorose e la crescita progressiva del numero dei vaccinati, ci porta a pensare che già nella seconda meà dellain": è la previsione del ministro della Salute, Roberto, in un'intervista a La Repubblica. "Il punto non è essere a prescindere rigoristi o aperturisti", ha osservato, "dobbiamo essere realisti e credo che questo governo lo sia. Guarda in faccia i problemi che adesso ci sono e non possono essere sottovalutati. Il fatto nuovo sono le varianti, quella inglese in particolare che ormai è prevalente del nostro Paese. Nell'ultimo studio dell'Istituto superiore di sanità rappresentava il 54% dei casi, ma ora ci aspettiamo un dato ben più alto. E' chiaro quindi che abbiamo bisogno di misure ...

Advertising

Agenzia_Italia : Speranza, 'da metà primavera avremo numeri in miglioramento' - sulsitodisimone : Speranza, 'da metà primavera avremo numeri in miglioramento' - salvodimartino6 : .@speranza 7/n Non ti incazzi nemmeno. Non chiedi nemmeno le sue dimissioni. Le dimissioni si chiedono e le danno a… - supercalu7761 : RT @FmMosca: Non possiamo tollerare più che quasi metà della popolazione non possa lavorare e sia costretta a “sperare” in elemosine da un… - CCOwl56 : @borghi_claudio Sarebbe bastato tenere chiuse le scuole a metà gennaio, ed ora saremmo ancora tutti aperti. Ma ora… -