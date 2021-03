Scherma, Coppa del Mondo 2021: sciabolatrici azzurre sconfitte a Budapest all’ultima stoccata (Di domenica 14 marzo 2021) Proprio all’ultima stoccata sfuma la vittoria per l’Italia nella prova a squadre di sciabola femminile a Budapest. Nel primo evento di Coppa del Mondo del 2021, le azzurre (Rossella Gregorio, Irene Vecchi, Martina Criscio e Michela Battiston) sono state sconfitte dalla Polonia in finale con il punteggio di 45-44. Una finale molto equilibrata, con l’Italia che si è trovata avanti anche di tre stoccate. Nell’ultimo assalto sono scese in pedana Gregorio e Matuszak: dopo la stoccata del pareggio della campana per il 44-44, purtroppo l’ultima e decisiva è stata messa a segno dalla polacca. Terzo posto per la Corea del Sud, che ha superato la Francia per 45-41. Proprio con le francesi era arrivata una splendida vittoria in semifinale per ... Leggi su oasport (Di domenica 14 marzo 2021) Propriosfuma la vittoria per l’Italia nella prova a squadre di sciabola femminile a. Nel primo evento dideldel, le(Rossella Gregorio, Irene Vecchi, Martina Criscio e Michela Battiston) sono statedalla Polonia in finale con il punteggio di 45-44. Una finale molto equilibrata, con l’Italia che si è trovata avanti anche di tre stoccate. Nell’ultimo assalto sono scese in pedana Gregorio e Matuszak: dopo ladel pareggio della campana per il 44-44, purtroppo l’ultima e decisiva è stata messa a segno dalla polacca. Terzo posto per la Corea del Sud, che ha superato la Francia per 45-41. Proprio con le francesi era arrivata una splendida vittoria in semifinale per ...

