Roma | incendiano il portone dell’Istituto superiore di Sanità

(Di domenica 14 marzo 2021) Hanno cosparso di liquido infiammabile ild’ingressodi, in viale Regina Elena ae gli hanno dato fuoco, dandosi poi alla fuga. I carabinieri hanno spento le fiamme, limitando i danni. Sono in corso le indagini e i rilievi tecnico scientifici dei militari del Nucleo investigativo di. L’atto incendiario è avvenuto intorno alle 20. Tutte le ipotesi sono al vaglio. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Paura a Roma per un incendio doloso all'Istituto Superiore di Sanità. Qualcuno ha cosparso di liquido infiammabile il portone d'ingresso, in viale Regina Elena, ed ha appiccato l'incendio, per poi ...Hanno cosparso di liquido infiammabile il portone d'ingresso dell'Istituto Superiore di Sanità, in viale Regina Elena a Roma e gli hanno dato fuoco, dandosi poi alla fuga. I carabinieri hanno spento l ...