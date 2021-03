Parma-Roma, le formazioni ufficiali (Di domenica 14 marzo 2021) Al Tardini di Parma va in scena la sfida tra i padroni di casa allenati da Roberto D’Aversa e la Roma di Paulo Fonseca. Ecco le formazioni ufficiali scelte dai due tecnici: Parma (4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, Bruno Alves, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Karamoh, Pellè, Mihaila. Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Bruno Peres, Pellegrini, Villar, Spinazzola; Pedro, El Shaarawy; Dzeko. Foto: Wikipedia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 14 marzo 2021) Al Tardini diva in scena la sfida tra i padroni di casa allenati da Roberto D’Aversa e ladi Paulo Fonseca. Ecco lescelte dai due tecnici:(4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, Bruno Alves, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Karamoh, Pellè, Mihaila.(3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Bruno Peres, Pellegrini, Villar, Spinazzola; Pedro, El Shaarawy; Dzeko. Foto: Wikipedia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

RobertoBurioni : Se io da Milano parto per Roma e arrivato a Parma buco uno pneumatico è sfortuna. Se io da Milano parto per Roma e… - DiMarzio : #ASRoma, problema alla coscia per #Smalling: out con il #Parma - _Carabinieri_ : #Carabinieri Roma, coadiuvati dai colleghi di Brescia, Modena, Macerata, Genova, Parma, Reggio Calabria, arrestano… - mikepowah : Mi guardo Parma - Roma, tanto l'interesse passeggia a Torino - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Parma Roma streaming, guarda la partita in diretta: Se hai cliccato su questo articolo… -