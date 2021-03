Obiettivo: far ripartire la scuola. E farla ripartire per tutti, nessuno escluso (Di domenica 14 marzo 2021) contributo di Sr Anna Monia Alfieri, paladina della libertà di scelta educativa e del pluralismo scolastico - A un anno esatto dal primo lockdown, occorre fare il punto della situazione. La curva dei contagi si impenna, complice la variante inglese, e la soluzione più ovvia appare la chiusura delle scuole. Così torna la DAD per 6 milioni di studenti in diverse parti d’Italia: dopo i fratelli maggiori, tocca ora anche agli alunni più giovani, della Primaria e della Secondaria di 1° grado, tornare a studiare attraverso lo schermo di un computer. Con l’aggravante, purtroppo, di una scuola che riparte a macchia di leopardo, come era stato ampiamente previsto e argomentato, anche dalle pagine di questa autorevole rivista. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 14 marzo 2021) contributo di Sr Anna Monia Alfieri, paladina della libertà di scelta educativa e del pluralismo scolastico - A un anno esatto dal primo lockdown, occorre fare il punto della situazione. La curva dei contagi si impenna, complice la variante inglese, e la soluzione più ovvia appare la chiusura delle scuole. Così torna la DAD per 6 milioni di studenti in diverse parti d’Italia: dopo i fratelli maggiori, tocca ora anche agli alunni più giovani, della Primaria e della Secondaria di 1° grado, tornare a studiare attraverso lo schermo di un computer. Con l’aggravante, purtroppo, di unache riparte a macchia di leopardo, come era stato ampiamente previsto e argomentato, anche dalle pagine di questa autorevole rivista. L'articolo .

