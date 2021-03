Milan, Rebic e i gravi insulti a Pasqua: rischia almeno due giornate di squalifica (Di lunedì 15 marzo 2021) Ante Rebic rischia di subire almeno due giornate di squalifica. Secondo quanto riportano diverse testate straniere, quel che avrebbe detto il croato all’arbitro di Milan-Napoli Fabrizio Pasqua andrebbe ben oltre i semplici insulti di campo. L’esterno d’attacco secondo alcuni avrebbe parlato della madre del direttore di gara e del mestiere (il più antico del mondo) che farebbe a Napoli, altri riportano insulti di altro tenore ma tutti con un comune denominatore: più di una giornata di squalifica potrebbe essere inevitabile, ma sarà decisivo quel che il fischietto di Tivoli scriverà nel referto. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 15 marzo 2021) Antedi subireduedi. Secondo quanto riportano diverse testate straniere, quel che avrebbe detto il croato all’arbitro di-Napoli Fabrizioandrebbe ben oltre i semplicidi campo. L’esterno d’attacco secondo alcuni avrebbe parlato della madre del direttore di gara e del mestiere (il più antico del mondo) che farebbe a Napoli, altri riportanodi altro tenore ma tutti con un comune denominatore: più di una giornata dipotrebbe essere inevitabile, ma sarà decisivo quel che il fischietto di Tivoli scriverà nel referto. SportFace.

