MILAN-NAPOLI | i Flop 5 rossoneri del match | le pagelle | News

Advertising

capuanogio : L'#Inter dal Torino al Torino (20 partite): Torino ? @ Sassuolo ? Bologna ? @ Cagliari ? Napoli ? Spezia ? @ Veron… - AntoVitiello : #Milan con poche energie, arrivato stanco e con troppi titolati fuori nella sfida contro il #Napoli. Pesa il rigore… - sscnapoli : ?? | I convocati di #MilanNapoli ?? - KunGrax : erto che comunque gli scontri diretti in casa un disastro, abbiamo vinto solo contro la Lazio (3-2).. Milan-Roma 3… - Gazzetta_it : Il #Milan cade con il #Napoli: l’ #Inter vola via e la zona #Champions si infiamma -

Ultime Notizie dalla rete : MILAN NAPOLI

Ilcade in casa con il, Inter in ...Serie A, ventisettesima giornata. Ildel grande ex Gattuso fa il colpo in casae l'Inter capolista gode (+9 sui 'cugini' secondi e ormai lontani): a San Siro, finisce 0 - 1. Gli azzurri (una gara in meno) agganciano a quota ...A San Siro il Napoli vince 1-0 contro il Milan il big match della ventisettesima giornata di Serie A. Di seguito le pagelle dei rossoneri. Donnarumma 6,5: può poco sul gol di Politano, nel primo tempo ...Stefano Pioli, allenatore del Milan, è intervenuto in occasione della consueta intervista post gara ai microfoni di Sky Sport per commentare la sconfitta con il Napoli. Queste le sue dichiarazioni.