Milan-Napoli 0-1, Crudeli disperato dopo il gol di Politano: la sua reazione (VIDEO) (Di lunedì 15 marzo 2021) Milan-Napoli ha caratterizzato la ventisettesima giornata della Serie A 2020/2021, big match tra squadre qualitativamente valide. Il risultato di 0-1 ha condannato i rossoneri, colpiti da una rete siglata da Matteo Politano, ex Inter. Il Milan ha abbandonato, forse definitivamente, i sogni relativi alla conquista dello Scudetto. Tiziano Crudeli ha commentato ogni momento importante del match di San Siro, esternando le proprie emozioni in merito. Di seguito il VIDEO integrale della reazione dell'opinionista italiano. SportFace.

