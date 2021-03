Meghan Markle incinta | il regalo dolcissimo per la figlia in arrivo

Leggi su dilei

(Di domenica 14 marzo 2021) Ladie Harry non è ancora nata, ma l’ex star di Suits ha già acquistato per lei un. A svelarlo qualche anno fa era stata proprio l’ex attrice che, a quanto pare, custodirebbe da anni un prezioso orologio destinato alla piccola. Si tratta di un orologio Cartier French Tank che nel 2015 in un’intervista a Hello,aveva confessato di aver acquistato pensando al futuro. “Ho sempre desiderato l’orologio Cartier French Tank – aveva spiegato -. Quando ho saputo che la serie Suits era stata riconfermata per la terza stagione, ho completamente perso la testa e ho acquistato la versione bicolore. Ho intenzione di darlo a miaun giorno. Questo è ciò che rende speciali i gioielli, il legame che hai con loro”. L’orologio, pagato qualche anno fa 4800 ...