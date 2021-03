Marzo 2013, l’inverno in primavera. Freddo anomalo e neve (Di domenica 14 marzo 2021) Otto anni fa si ebbe un Marzo piuttosto Freddo, addirittura uno più rigidi degli ultimi decenni se si considera un’ampia parte dell’Europa. Il clima invernale di quell’inizio primavera derivò da un notevole stratwarming invernale. Ecco come appariva ben imbiancata Lanciano in Abruzzo, poco sotto i 300 metriAnche quest’anno si è avuto un importante episodio di stratwaming che potrebbe avere la sue conseguenze sull’andamento della primavera. Non a caso, è prevista per i prossimi giorni una fase fredda di stampo invernale. Le tardive ondate di Freddo sono comunque una normale consuetudine anche in Italia e quindi gli sbalzi termici non devono sorprendere. E’ quindi del tutto normale avere a che fare in questo periodo con incursioni fredde artiche, capaci di portare nevicate fino a quote notevolmente ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 14 marzo 2021) Otto anni fa si ebbe unpiuttosto, addirittura uno più rigidi degli ultimi decenni se si considera un’ampia parte dell’Europa. Il clima invernale di quell’inizioderivò da un notevole stratwarming invernale. Ecco come appariva ben imbiancata Lanciano in Abruzzo, poco sotto i 300 metriAnche quest’anno si è avuto un importante episodio di stratwaming che potrebbe avere la sue conseguenze sull’andamento della. Non a caso, è prevista per i prossimi giorni una fase fredda di stampo invernale. Le tardive ondate disono comunque una normale consuetudine anche in Italia e quindi gli sbalzi termici non devono sorprendere. E’ quindi del tutto normale avere a che fare in questo periodo con incursioni fredde artiche, capaci di portare nevicate fino a quote notevolmente ...

Advertising

antoniospadaro : Come ricordo l’elezione di #PapaFrancesco. Ero a Piazza San Pietro quella sera del 13 marzo 2013, ed ecco quel che… - MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: 'Non ho perso la speranza di riabbracciarlo': l'appello della figlia di Francesco Lo Vaglio, scomparso dalla provincia… - GesAU_it : Video ???? Il potere della preghiera ???? ???? ?? ?? 14 marzo 2013 - Questo gesto nefando, durante la Settimana Santa,… - chilhavistorai3 : 'Non ho perso la speranza di riabbracciarlo': l'appello della figlia di Francesco Lo Vaglio, scomparso dalla provin… - MuseoOmero : Che cosa stava facendo Michelangelo Pistoletto alla Mole Vanvitelliana di Ancona nel 2013? Guarda l'installazione c… -