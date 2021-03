Marco Bezzecchi | viaggio nel suo “cubo di Rubik”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 14 marzo 2021) Altruista ma allo stesso tempo velenoso come il suo spiritual animal, lo scorpione,sarà uno degli agguerriti al titolo della classe Moto2, per il secondo anno consecutivo nello Sky Racing Team VR46 con il compagno di squadra e amico Celestino Vietti. Classe 1998, giovane ma con una carriera alle spalle “quasi” da far invidia al suo idolo di sempre e attuale mentore: Valentino Rossi. Cresciuto a suon di motori e profumo di benzina, soprannominato da tutti Bez, nasce a Rimini il 12 novembre. Cresce nell’officina di papà Vito con cui coltiva la passione per le due ruote. Quandocorreva nelle categorie pre mondiale ad occuparsi delle sue minimoto era il “suo Bà” (come piace soprannominarlo dal pilota). A sei anni sale in sella alla sua prima minimoto, dimostrando fin da subito il suo ...