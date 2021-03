Lucia Raso: viaggio da Verona in Germania per trovare il ragazzo. Entra nell’appartamento e non esce viva (Di lunedì 15 marzo 2021) Il 23 novembre Lucia Raso, una ragazza italiana in vacanza in Baviera, perse misteriosamente la vita. I genitori lanciano un appello per scoprire cosa successe. Una serata piacevole iniziata all’insegna del divertimento e terminata nel modo peggiore possibile quella in cui perse la vita Lucia Raso, la giovane di 36 anni originaria di Verona che L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 15 marzo 2021) Il 23 novembre, una ragazza italiana in vacanza in Baviera, perse misteriosamente la vita. I genitori lanciano un appello per scoprire cosa successe. Una serata piacevole iniziata all’insegna del divertimento e terminata nel modo peggiore possibile quella in cui perse la vita, la giovane di 36 anni originaria diche L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

infoitcultura : La morte di Lucia Raso e la scomparsa di Marcella Basteri a Chi l'ha visto? - zazoomblog : Il giallo di Lucia Raso: la veronese precipitata in Baviera dall’appartamento del fidanzato - #giallo #Lucia #Raso… - AvvMennillo : Lucia, precipitata dalla finestra. Il fidanzato ora rivela in tv: «Mi disse che l’aveva... - angiuoniluigi : RT @Corriere: Lucia, precipitata dalla finestra. Il fidanzato ora rivela in tv: «Mi disse che l’aveva... - Corriere : Lucia, precipitata dalla finestra. Il fidanzato ora rivela in tv: «Mi disse che l’aveva... -