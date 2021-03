Lotteria degli scontrini | cos’è e come registrarsi

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 14 marzo 2021) Se arrivati in cassa al supermercato, al momento del pagamento, vi è stato chiesto “Partecipa alla?” e avete risposto di no, evitando di chiedere di cosa si trattasse, ecco sciolto ogni dubbio: laè una misura anti-evasione che coinvolge direttamente il consumatore, il quale, al momento dell’emissione dello scontrino, dovrà fornire al rivenditore del bene il proprio codiceper poter partecipare all’estrazione dei premi settimanali, mensili e annuali previsti, sia per i clienti che per gli esercenti. Per ottenere il codice personale è necessariosul portale, appositamente predisposto dall’Agenzia delle Dogane, e seguire le indicazioni riportate sul sito. ...