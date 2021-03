LIVE Sci alpino, Slalom Kranjska Gora in DIRETTA: bene Gross, sarà super rimonta? (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.44: irruento lo svedese Jakobsen che ha 5 decimi di vantaggio all’intermedio 12.44: E’ secondo dietro a Gross il croato Vidovic che chiude con 39 centesimi 12.43: Vidovic all’intermedio ha 18 centesimi di vantaggio 12.42: Ritmo lento per il russo Khoroshilov che accumula un ritardo di 79 centesimi ed è quarto 12.41: Khoroshilov all’intermedio ha un ritardo di un decimo 12.41: Aerni inforca ed esce di scena 12.40: Aerni mantiene 18 centesimi di vantaggio all’intermedio 12.39: Bella prova di Marchant nella seconda parte: è quinto con 92 centesimi di ritardo non perdendo nulla nella seconda parte di gara 12.38: Perde il bastone in alto Marchant che ha un ritardo di 91 centesimi all’intermedio 12.38: Bravo Stefano Gross che va in testa con 52 centesimi di vantaggio su Holzmann! ... Leggi su oasport (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.44: irruento lo svedese Jakobsen che ha 5 decimi di vantaggio all’intermedio 12.44: E’ secondo dietro ail croato Vidovic che chiude con 39 centesimi 12.43: Vidovic all’intermedio ha 18 centesimi di vantaggio 12.42: Ritmo lento per il russo Khoroshilov che accumula un ritardo di 79 centesimi ed è quarto 12.41: Khoroshilov all’intermedio ha un ritardo di un decimo 12.41: Aerni inforca ed esce di scena 12.40: Aerni mantiene 18 centesimi di vantaggio all’intermedio 12.39: Bella prova di Marchant nella seconda parte: è quinto con 92 centesimi di ritardo non perdendo nulla nella seconda parte di gara 12.38: Perde il bastone in alto Marchant che ha un ritardo di 91 centesimi all’intermedio 12.38: Bravo Stefanoche va in testa con 52 centesimi di vantaggio su Holzmann! ...

Advertising

live_tostream : RT @svkrhub: “Se la telecronaca della F1 la faccio io che sono maestro di sci, penso che la possa fare chiunque” Effettivamente è vero, il… - live_tostream : @svkrhub Da maestro di sci: 'Non la pista nera, dovete andare sulla pista FUCSIAAAAH!' - Matt_Orlandi : DIRETTA scritta su @_SuperNews_ dello slalom speciale maschile #KranjskaGora 2021 #FISAlpine - infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom Are 13 marzo in DIRETTA: Liensberger stratosferica, prima vittoria in Coppa. Vlhova rimonta… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora in DIRETTA: rimonta Kristoffersen, De Aliprandini nella top 15. Odermatt-Pin… -