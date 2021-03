LIVE F1, Test Bahrain day3 in DIRETTA: Sainz, Verstappen e Vettel in azione, Binotto: “Sarà un anno complicato, ma siamo fiduciosi” (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.38 Sebastian Vettel si lancia, fa segnare il suo miglior T1, quindi arriva al secodno rilevamento con 3.867, chiude in 1:35.176 ed è 13° #F1 #F1Testing #Bahrain Dia 3: #Vettel se pone 13 con el C2 pic.twitter.com/0SsTOpiZKJ — Vivo F1 (@vivof1) March 14, 2021 13.35 Nikita Mazepin fa segnare i suoi migliori parziali e arriva sul traguardo in 1:32.234, migliora e sale in settima posizione. Alle sue spalle arriva Yuki Tsunoda, che rimane 15°. 13.32 Carlos Sainz inizia il suo lavoro con gomme soft. Apre un giro con 2.245 di distacco al primo intermedio, diventano 5.586 al T2, quindi chiude tornando ai box, ma torna subito in azione. Prosegue Mazepin, già nono dopo soli 5 giri. 13.29 Di nuovo sul tracciato ... Leggi su oasport (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.38 Sebastiansi lancia, fa segnare il suo miglior T1, quindi arriva al secodno rilevamento con 3.867, chiude in 1:35.176 ed è 13° #F1 #F1ing #Dia 3: #se pone 13 con el C2 pic.twitter.com/0SsTOpiZKJ — Vivo F1 (@vivof1) March 14, 2021 13.35 Nikita Mazepin fa segnare i suoi migliori parziali e arriva sul traguardo in 1:32.234, migliora e sale in settima posizione. Alle sue spalle arriva Yuki Tsunoda, che rimane 15°. 13.32 Carlosinizia il suo lavoro con gomme soft. Apre un giro con 2.245 di distacco al primo intermedio, diventano 5.586 al T2, quindi chiude tornando ai box, ma torna subito in. Prosegue Mazepin, già nono dopo soli 5 giri. 13.29 Di nuovo sul tracciato ...

