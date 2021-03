L'America's Cup si ferma. Niente vento, regate rinviate a domani (Di domenica 14 marzo 2021) AGI - La giornata di gare è stata rinviata a domani. Le condizioni del tempo non sono migliorate. L'assenza di vento per le regate ha prima spinto la commissione dell'America's Cup a rinviare per quattro volte la partenza, poi è arrivato lo stop definitivo. Non ci sarà nessuna delle due regate in programma. domani si torna in acqua, vento permettendo. Leggi su agi (Di domenica 14 marzo 2021) AGI - La giornata di gare è stata rinviata a. Le condizioni del tempo non sono migliorate. L'assenza diper leha prima spinto la commissione dell''s Cup a rinviare per quattro volte la partenza, poi è arrivato lo stop definitivo. Non ci sarà nessuna delle duein programma.si torna in acqua,permettendo.

Advertising

Eurosport_IT : Giornata di vento leggero ad Auckland e a fare la differenza sono le partenze. Non si sblocca la situazione dopo 3… - Eurosport_IT : Il vento leggero non rompe gli equilibri: ?@lunarossa? vince la 3a regata, ?@EmiratesTeamNZ? si impone nella 4a L… - Eurosport_IT : ?@EmiratesTeamNZ? vince la prima, ma ?@lunarossa? risponde nella seconda regata?????????? La prima giornata di ?… - Antiniska_S_ : RT @11secon: #SPORT - #VELA La quarta giornata di regate dell'#AmericasCup non ha avuto luogo per carenza di #vento. Il campo di regata è s… - Agenzia_Italia : L'America's Cup si ferma. Niente vento, regate rinviate a domani -