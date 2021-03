Juventus | Pirlo | “Sul 3-0 sono mancate un po’ di energie sia fisiche che mentali”

Leggi su itasportpress

(Di domenica 14 marzo 2021) La vittoria contro il Cagliari cancella in parte le amarezza della Champions League in casa. Il commento dopo il 3-1 alla Sardegna Arena del tecnico bianconero Andrea: «L'approccio è stato ottimo ed era importante partire dopo il piede giusto dopo la mancata qualificazione dell'altra sera. Sul 3-0un po' disiache, ma la partita era al sicuro. Ora cercheremo di fare un'impresa, pensando solo a noi stessi e cercando di vincere tutte le partite. Ronaldo era arrabbiato come tutta la squadra, perché non riuscire a qualificarsi ha portato tristezza in tutto il gruppo, ma ha reagito da campione con una tripletta. Danilo? È un giocatore intelligente e in ogni parte del campo riesce a fare la sua partita. Lo abbiamo provato ...