Ius soli, il primo passo falso di Letta. Cirinnà litiga con Bernini. Meloni infierisce: io penso agli italiani (Di domenica 14 marzo 2021) Ius soli da rilanciare. Secondo lui, Enrico Letta appena diventato nuovo leader del Pd, è una battaglia di civiltà. Ma quell’accenno, nel suo discorso programmatico da segretario, è stato improvvido. Di più: ha creato un disastro. Inserendo un tema divisivo nel dibattito pubblico mentre solo da poche settimane il Pd fa parte di un governo di unità nazionale che vede al suo interno anche parte del centrodestra. Un centrodestra notoriamente allergico a sentire parlare di ius soli. Meloni: italiani in ginocchio e il Pd di Letta a che pensa? Poi, c’è la questione di opportunità. A poche ore dalle restrizioni che incombono su quasi tutte le regioni e che metteranno definitivamente in crisi categorie di lavoratori già duramente provate, che senso aveva quell’accenno allo ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 14 marzo 2021) Iusda rilanciare. Secondo lui, Enricoappena diventato nuovo leader del Pd, è una batta di civiltà. Ma quell’accenno, nel suo discorso programmatico da segretario, è stato improvvido. Di più: ha creato un disastro. Inserendo un tema divisivo nel dibattito pubblico mentre solo da poche settimane il Pd fa parte di un governo di unità nazionale che vede al suo interno anche parte del centrodestra. Un centrodestra notoriamente allergico a sentire parlare di iusin ginocchio e il Pd dia che pensa? Poi, c’è la questione di opportunità. A poche ore dalle restrizioni che incombono su quasi tutte le regioni e che metteranno definitivamente in crisi categorie di lavoratori già duramente provate, che senso aveva quell’accenno allo ...

Advertising

matteosalvinimi : Letta e il PD vogliono rilanciare lo Ius Soli, la cittadinanza facile per gli immigrati? Eh, buonanotte... Se torna… - AnnalisaChirico : Perché mai il governo Draghi che è nato per far uscire gli italiani dall’emergenza sanitaria economica e sociale do… - pietroraffa : Un 'sì' netto allo ius soli, finalmente. Bravo @EnricoLetta ! #AssembleaPD - MarraGia : @FrancescoLollo1 Lo ius soli non si applica agli immigrati, ma a chi è nato in Italia. Ed è un 'aiuto' a quegli ita… - AnselmoProde : RT @AzzurraBarbuto: Un Paese sull’orlo del baratro e il Pd ci parla dello ius soli. E questa è la gente che governa con la Lega. No, mi dis… -