Inter non si ferma più: suona l'ottava sinfonia: il Torino piegato 2-1 grazie al guizzo finale di Lautaro (Di domenica 14 marzo 2021) Inter noiosa ma che porta a casa i tre punti. Vince 1-2, salvata da una prodezza del toro Martinez. La Lu-La stavolta si sbilancia verso Lautaro, perché, nonostante il gol su rigore Lukaku era in difficolta. Si è sentita la mancanza di Eriksen che però entra nel secondo tempo. Poca qualità a centrocampo, ma in generale. Il Torino ha fatto la sua partita ed era quasi riuscita a portare a casa un preziosissimo punto, sia per la precaria classifica che per ripartire. I nerazzurri soffrono ma superano l'ostacolo granata facendo un altro passo sulla strada dello scudetto. Per l'Inter è l'ottava sinfonia, ma la coriacea squadra di Nicola soccomebe soltanto a cinque minuti dal termine. In precedenza, dopo un primo tempo in cui non aveva mai tirato in porta, l'Inter ...

