(Di domenica 14 marzo 2021) Ogni giorno che Dio manda in terra (e Zuckerberg manda sui Social),sale sul ring e ingaggia una polemica contro qualcuno: l’ultimo nemico è Il. “Non sono una paragiornalista.”. Così la nota opinionista televisiva, accusata di aver sollevato il tema sui vaccini ai giornalisti (“Non chiedo il vaccino. Però questa cosa che i giornalisti siano delle categorie non utili a detta degli stessi giornalisti mi dispiace”). Peri Social sono un ring La colpa de Il? Averla definita appunto paragiornalista e avereto una, che non valorizza le sue qualità intellettuali. Scrive Salvatore Merlo sul quotidiano: “E’ un’opinionista tuttologa del web e giurata di Ballando con le Stelle“. E rincara: “Come ...

Advertising

SecolodItalia1 : Il Foglio pubblica un foto hot di Selvaggia Lucarelli. La replica: «Siete dei miserabili» - MoTeo80 : @stanzaselvaggia Si, lo ho chiesto per te perché una buona parte dei tuoi colleghi ritiene inappropriato quanto sos… - delpapafnc : *Consiglio ai liceali, specie se di scuola pubblica.* Se manca meno di un’ora alla consegna del tema argomentativo… - erpedrini : RT @chierici1950: A Tagadà c'è il direttore di quel foglio che ha riportato lo 'scoop' farlocco sulla Meloni:Molinari,senza pudore.Certe pu… - chierici1950 : A Tagadà c'è il direttore di quel foglio che ha riportato lo 'scoop' farlocco sulla Meloni:Molinari,senza pudore.Ce… -

Ultime Notizie dalla rete : Foglio pubblica

Il Secolo d'Italia

... - Spid , 'Sistema Pubblico dell'Identità Digitale' per accedere ai servizi della... in altre parole ilinformativo - firma del contribuente delegante anche digitale. Per rendere più ...Si presentavano a casa dicendo ai clienti di firmare uncon cui prestavano il consenso a ... Tutte condotte che laaccusa ha definito estorsive. In uno di questi incontri un'anziana ...Nell'ordinanza intercettazioni e progetti al centro dell'indagine: da piazza del luogo Pio alla Baracchina Rossa. «Così faceva favori ai privati in cambio di incarichi» ...Il Patto siglato lo scorso 10 marzo da governo e sindacati per l’innovazione nella Pubblica amministrazione ha suscitato apprezzamenti diffusi. Ma in alcuni amici, appena si sente parlare di Pa, scatt ...