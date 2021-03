Giulia Muscariello, chi è la giovane che ha perso una gamba per salvare l’amica (Di domenica 14 marzo 2021) Giulia Muscariello, la storia della ragazza che ha salvato la vita alla migliore amica: Sergio Mattarella l’ha nominata Alfiere della Repubblica. Giulia Muscariello è la ragazza che negli ultimi mesi è diventata famosa per aver salvato la vita alla sua migliore amica. Durante l’incidente Giulia, appena 18enne, ha perso la gamba ed oggi deve combattere L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 14 marzo 2021), la storia della ragazza che ha salvato la vita alla migliore amica: Sergio Mattarella l’ha nominata Alfiere della Repubblica.è la ragazza che negli ultimi mesi è diventata famosa per aver salvato la vita alla sua migliore amica. Durante l’incidente, appena 18enne, halaed oggi deve combattere L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

