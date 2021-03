Germania: si vota nei länder di Baden Wuerttemberg e Renania (Di domenica 14 marzo 2021) Berlino, 14 mar. (Adnkronos/Dpa) - I seggi elettorali si sono aperti alle 8 del mattino nei länder del Baden Wuerttemberg e della Renania-Palatinato per due elezioni importanti che potrebbero aiutare a determinare chi sarà il successore del cancelliere Angela Merkel entro la fine dell'anno. Recenti sondaggi mostrano che i Democratici Cristiani conservatori (Cdu) sono in disaccordo con il Partito dei verdi al governo nel Baden-Wuerttemberg. I socialdemocratici di centro sinistra (Spd) stanno guadagnando terreno nella Renania-Palatinato, aumentando le possibilità che l'esponente l'Spd con Malu Dreyer, possa tornare al potere nell'ambito di una coalizione tripartita. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 marzo 2021) Berlino, 14 mar. (Adnkronos/Dpa) - I seggi elettorali si sono aperti alle 8 del mattino neidele della-Palatinato per due elezioni importanti che potrebbero aiutare a determinare chi sarà il successore del cancelliere Angela Merkel entro la fine dell'anno. Recenti sondaggi mostrano che i Democratici Cristiani conservatori (Cdu) sono in disaccordo con il Partito dei verdi al governo nel. I socialdemocratici di centro sinistra (Spd) stanno guadagnando terreno nella-Palatinato, aumentando le possibilità che l'esponente l'Spd con Malu Dreyer, possa tornare al potere nell'ambito di una coalizione tripartita.

