Genoa-Milan Primavera 0-0 | pochi squilli da parte delle due squadre LIVE NEWS

(Di domenica 14 marzo 2021) In corso, match valido per la 15^ giornata del campionato1. Segui con noi la diretta testuale del match Pianeta

Advertising

zazoomblog : Genoa-Milan Primavera 0-0: partita iniziata! - LIVE NEWS - #Genoa-Milan #Primavera #partita - MilanPress_it : 17' - Ancora angolo per il Milan, il Genoa risponde presente. Fatica il Milan a trovare gli spazi giusti. #Primavera1 #GenoaMilan 0-0 - gilnar76 : Genoa-#Milan Primavera 0-0: partiti! E’ iniziata adesso la gara LIVE #7champions #Acm #Acmilan #Milanisti… - danilo_cara : @Lorenzo12150905 @Simo6788o @FBiasin Secondo me si, xke se ad inizio campionato tutte le squadre firmano una legge… - sportli26181512 : LIVE MN - Primavera, Genoa-Milan (0-0) - Si parte!: 1' Si parte! Formazioni ufficiali: Milan: Jungdal, Stanga, Mich… -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Milan

... reduci dall'impegno in Europa League, nell'ultimo turno del campionato hanno battuto ildi misura e si sono rilanciati per il quarto posto, continuando a insidiare Juventus eper ...... Inter* punti 62,* 56, Juventus** e Atalanta 52, Roma* 50, Napoli** 47, Lazio* 46, Sassuolo* 39, Verona 38, Udinese 33, Sampdoria 32, Bologna 31, Fiorentina 29,28, Spezia 26, Benevento ...30' Tiro dalla lunga distanza di Dumbravanu; Jungdal mette in corner 22' Primo giallo del match: ammonito Obarettin. 20' Offensiva Genoa: Kallon prova il tiro dal ...Ieri i due test match di Under 16 e Under 17 contro il Milan (clicca QUI per saperne di più). Questa mattina, presso il campo "Agostino Di Bartolomei", l'Under 18 allenata da Gennaro Ruotolo ha fatto ...