Empire of Sin, il gestionale malavitoso di Brenda e John Romero arriva su Xbox Game Pass (Di domenica 14 marzo 2021) Empire of Sin, il titolo strategico di stampo mafioso di Brenda e John Romero, approderà nel servizio di gaming in abbonamento Xbox Game Pass, su Xbox e PC, a partire dal prossimo 18 marzo. Empire of Sin, per chi non lo sapesse, vi mette al comando di un impero criminale della Chicago degli anni 20. Il vostro scopo sarà gestire e mantenere la vostra famiglia per diventare il re (o la regina) della città, fra traffici illeciti, scommesse clandestine e attacchi alle famiglie rivali. Il titolo approdò su tutte le piattaforme verso la fine dello scorso anno, ma le recensioni non furono eclatanti, con molti recensori che sottolineavano la presenza di numerosi bug e problemi nel Gameplay. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di domenica 14 marzo 2021)of Sin, il titolo strategico di stampo mafioso di, approderà nel servizio di gaming in abbonamento, sue PC, a partire dal prossimo 18 marzo.of Sin, per chi non lo sapesse, vi mette al comando di un impero criminale della Chicago degli anni 20. Il vostro scopo sarà gestire e mantenere la vostra famiglia per diventare il re (o la regina) della città, fra traffici illeciti, scommesse clandestine e attacchi alle famiglie rivali. Il titolo approdò su tutte le piattaforme verso la fine dello scorso anno, ma le recensioni non furono eclatanti, con molti recensori che sottolineavano la presenza di numerosi bug e problemi nelplay. Leggi altro...

