Emma Bonino, l'addio improvviso: la notizia è appena arrivata (Di domenica 14 marzo 2021) Terremoto dentro +Europa. Il segretario Della Vedova e la leader Emma Bonino hanno annunciato le proprie dimissioni dopo che nel partito è scoppiata una lite sul congresso. «Vado via a testa alta prima che mi cacciate voi», le parole della Bonino. «Io, personalmente, non voglio stare più in questo partito - dice Bonino in videomessaggio - Non è un grosso problema visto che faccio parte degli incompetenti e degli ignoranti. Ovviamente è a disposizione anche il seggio al Senato, perché la vostra cupidigia è senza limiti. D'altronde è già pronto a tavolino, con il passaggio farsa in un congresso già deciso fuori, la nuova leadership plurale. In ogni caso, me ne vado a testa alta prima che mi facciate fuori voi». Della Vedova annuncia le sue dimissioni in una nota: «Da molti mesi l'Assemblea di +Europa non ...

HuffPostItalia : Emma Bonino lascia +Europa: 'Me ne vado prima che mi facciate fuori voi' - pietroraffa : Emma #Bonino, con un significativo 'me ne vado prima che mi facciate fuori voi', lascia #PiuEuropa - tg2rai : Il leader di @Azione_it @CarloCalenda illustra programma per l'Italia, un comitato di area liberaldemocratica co… - RobyJex : Emma Bonino che lascia +Europa - biagio : RT @pietroraffa: Emma #Bonino, con un significativo 'me ne vado prima che mi facciate fuori voi', lascia #PiuEuropa -