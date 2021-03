Dybala torna solo dopo la sosta, possibile scambio per l’estate (Di domenica 14 marzo 2021) Dybala torna dopo la sosta. È questo l’esito degli ultimi accertamenti, così come le parole di Pirlo hanno confermato. Il suo infortunio, avvenuto lo scorso 10 gennaio, è durato più del previsto. Ottimisticamente si sarebbe pensato di recuperarlo entro 15-20 giorni, invece il dolore si è fatto sentire. Si pensa di poterlo vedere già in L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Infortunio Cornelius, il Parma rischia di perderlo per quattro gare Juventus Dybala corteggiato da quattro grandi club europei Probabili formazioni Napoli-Atalanta, 4^ giornata Serie A Sarà l’anno del Milan? Primato solitario in classifica dopo 8 anni Probabili formazioni Young Boys-Roma, 1^ giornata Europa League ... Leggi su webmagazine24 (Di domenica 14 marzo 2021)la. È questo l’esito degli ultimi accertamenti, così come le parole di Pirlo hanno confermato. Il suo infortunio, avvenuto lo scorso 10 gennaio, è durato più del previsto. Ottimisticamente si sarebbe pensato di recuperarlo entro 15-20 giorni, invece il dolore si è fatto sentire. Si pensa di poterlo vedere già in L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Infortunio Cornelius, il Parma rischia di perderlo per quattro gare Juventuscorteggiato da quattro grandi club europei Probabili formazioni Napoli-Atalanta, 4^ giornata Serie A Sarà l’anno del Milan? Primato solitario in classifica8 anni Probabili formazioni Young Boys-Roma, 1^ giornata Europa League ...

