Cagliari-Juventus 1-3 | le pagelle di CalcioWeb | Cristiano Ronaldo show | inutile il gol di Simeone FOTO

(Di domenica 14 marzo 2021) Larisponde dopo l’eliminazione in Champions League contro il Porto, grandissima prestazione diche negli ultimi giorni è stato pesantemente criticato per la partita contro i portoghesi. Il calciatore bianconero è stato protagonista di una grandissima gara contro il, tre gol come emerso anche dallepubblicate dalla redazione di. La sfida è in archivio già dopo 32 minuti con la tripletta di, ma sul risultato di 1-0 non sono mancate le proteste dei sardi per un intervento pericoloso del portoghese nei confronti del portiere Cragno. Nella ripresa i bianconeri controllano, ilrealizza il gol della bandiera conma è ...

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Juventus

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube FORMAZIONI UFFICIALI(3 - 5 - 2): Cragno; Ceppitelli, Godin, Rugani; Zappa, ...Pirlo deve fare i conti anche con l'infortunio di Alex Sandro in difesa, k.o dopo la terza rete dellain casa del. Sostituito nel primo tempo, il brasiliano è stato sostituito da ...Sardi in goal con Simeone. Beh, interrogativo spontaneo per i tifosi della Juventus: perché un CR7 così contro il Cagliari e non con il Porto? Il calcio non è una scienza esatta e, quindi, anche un ...Cagliari-Juventus, le pagelle di CalcioWeb. La squadra di Andrea Pirlo non sbaglia e conquista tre piunti preziosi dopo l'eliminazione in Champions ...