Brunetta vuole il “travet del mese” (Di domenica 14 marzo 2021) Ci risiamo. Il lupo non perde mai il vizio. Nel caso di specie il ministro Brunetta torna ad insistere – essendo profondamente narciso – sugli errori del passato e lo fa infilando in gola ai sindacati, quasi increduli rispetto alle dichiarazioni di questi giorni (in apparenza una autosmentita colossale del fustigatore di fannulloni del 2009/2010), i due super bonus che aveva codificato nel D.Lgs. 150/09: il premio al “migliore” ed il premio per l’innovazione. Come se far funzionare organizzativamente una macchina complessa come quella di una amministrazione pubblica possa dipendere dallo spirito di iniziativa dei singoli, quando nella realtà è esattamente il contrario: la macchina non funziona ed i singoli, non coinvolti, tendono ad adagiarsi. Il motivo è semplice ed ha un nome: sentirsi partecipe di un processo utile agli altri. Persino la parola “produttività” è un ... Leggi su romadailynews (Di domenica 14 marzo 2021) Ci risiamo. Il lupo non perde mai il vizio. Nel caso di specie il ministrotorna ad insistere – essendo profondamente narciso – sugli errori del passato e lo fa infilando in gola ai sindacati, quasi increduli rispetto alle dichiarazioni di questi giorni (in apparenza una autosmentita colossale del fustigatore di fannulloni del 2009/2010), i due super bonus che aveva codificato nel D.Lgs. 150/09: il premio al “migliore” ed il premio per l’innovazione. Come se far funzionare organizzativamente una macchina complessa come quella di una amministrazione pubblica possa dipendere dallo spirito di iniziativa dei singoli, quando nella realtà è esattamente il contrario: la macchina non funziona ed i singoli, non coinvolti, tendono ad adagiarsi. Il motivo è semplice ed ha un nome: sentirsi partecipe di un processo utile agli altri. Persino la parola “produttività” è un ...

Advertising

Cosimos74 : #Brunetta vuole il “travet del mese” - Ci risiamo. Il lupo non perde mai il vizio. Nel caso di specie il ministro..… - scrivere_stanca : @BiancaTonelloA @MrVektriol @janpinna Ma non vuole dire niente, è ovvio! 'È ovvio! È ovvio. Ovvio. È ovvio!!' <- pr… - ForTrading10 : @alessandricci il 90% dei pubblici vuole fare smart working perché riescono a non fare un caxxo a casa. Attendiamo… - DiegoBergamasc2 : @SempreLibero2 Con un governo che vede ancora al suo interno Gelmini Carfagna e Brunetta, dove si vuole andare....… - ciafapino : Ma Brunetta 70anni vuole svecchiare i dipendenti pubblici con tagli sulle pensioni tra il 20-40% ha calcolato anche… -

Ultime Notizie dalla rete : Brunetta vuole UN MESE DI GOVERNO/ I segnali e le promesse che devono diventare fatti Innanzitutto proprio sui vaccini: ci sono i primi segni di un'accelerazione, ma Draghi vuole ... Il ministro Renato Brunetta punta molto sulle nuove linee guida introdotte con il consenso delle tre ...

Statali, maxipremio per i dipendenti efficienti e creativi Come funziona e quanto vale Così il neo ministro della Funzione pubblica Renato Brunetta vuole rendere più produttiva la Pubblica amministrazione e segnare un cambio di passo. In realtà i due premi esistevano già e come ...

Brunetta vuole il "travet del mese" - RomaDailyNews RomaDailyNews Statali, superpremi per le eccellenze LA DECISIONEROMA Due super bonus per far ripartire la Pa. Uno per gli statali più performanti, l'altro per gli innovatori che proporranno soluzioni in grado di efficientare i servizi resi ...

Statali, maxipremio per i dipendenti efficienti e creativi Come funziona e quanto vale Due super bonus per far ripartire la Pa, la Pubblica amministrazione. Uno per gli statali più “performanti”, l’altro per gli innovatori che proporranno soluzioni in grado ...

Innanzitutto proprio sui vaccini: ci sono i primi segni di un'accelerazione, ma Draghi... Il ministro Renatopunta molto sulle nuove linee guida introdotte con il consenso delle tre ...Così il neo ministro della Funzione pubblica Renatorendere più produttiva la Pubblica amministrazione e segnare un cambio di passo. In realtà i due premi esistevano già e come ...LA DECISIONEROMA Due super bonus per far ripartire la Pa. Uno per gli statali più performanti, l'altro per gli innovatori che proporranno soluzioni in grado di efficientare i servizi resi ...Due super bonus per far ripartire la Pa, la Pubblica amministrazione. Uno per gli statali più “performanti”, l’altro per gli innovatori che proporranno soluzioni in grado ...