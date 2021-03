Atp Acapulco 2021 | qualificazioni | Musetti e Gaio superano il primo turno

Leggi su sportface

(Di domenica 14 marzo 2021) I risultati degli italiani impegnati neldi qualificazione all’Atp di. Lorenzosi porta a casa la vittoria contro il messicano Juan Alejandro Hernades al terzo set (3-6 6-1 6-0). Dopo aver perso ilset, il portacolori italiano ha cambiato passo imponendosi nettamente e ribaltando così il risultato. Il 19enne di Carrara affronterà al prossimoun altro tennista di casa, Augustin Velotti. Prosegue il suo cammino anche Federico, che si aggiudica per 6-1 6-4 il derby tricolore contro Enrico Della Valle. Il prossimo avversario del 29enne faentino sarà il francese Nicolas Mahut (232), in tabellone come “alternate”. Il tedesco Cedrek-Marcel Stebe ferma subito Paolo Lorenzi, sconfitto in due set (2-6 0-6). ...