Atlanta non si ferma più, 15 punti di Gallinari nella notte Nba (Di domenica 14 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Da quando Nate McMillan è il coach ad interim, Atlanta non sbaglia più un colpo. nella notte italiana della regular-season dell'Nba, gli Hawks conquistano il quarto successo consecutivo battendo senza troppi patemi i Sacramento Kings per 121-106. Danilo Gallinari vive un'altra serata da protagonista: uscito dalla panchina, l'azzurro totalizza 15 punti, 7 rimbalzi e 1 assist in 30 minuti di impiego. Agli ospiti non bastano i 32 punti realizzati da DèAaron Fox, top-scorer della partita, Trae Young e Clint Capela contribuiscono alla causa dei georgiani con 52 punti complessivi. Ottava affermazione nelle ultime nove gare per i Milwaukee Bucks, che si impongono sul parquet dei Washington Wizards per 125-119 con un Giannis Antetokounmpo, a ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Da quando Nate McMillan è il coach ad interim,non sbaglia più un colpo.italiana della regular-season dell'Nba, gli Hawks conquistano il quarto successo consecutivo battendo senza troppi patemi i Sacramento Kings per 121-106. Danilovive un'altra serata da protagonista: uscito dalla panchina, l'azzurro totalizza 15, 7 rimbalzi e 1 assist in 30 minuti di impiego. Agli ospiti non bastano i 32realizzati da DèAaron Fox, top-scorer della partita, Trae Young e Clint Capela contribuiscono alla causa dei georgiani con 52complessivi. Ottava afzione nelle ultime nove gare per i Milwaukee Bucks, che si impongono sul parquet dei Washington Wizards per 125-119 con un Giannis Antetokounmpo, a ...

