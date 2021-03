Assemblea Pd, la diretta – Letta: “Emozionato a tornare dopo 7 anni”. Ora l’intervento, poi verrà votato il nuovo segretario del partito (Di domenica 14 marzo 2021) “Sono stati giorni complessi e complicati. Ringrazio e saluto Nicola Zingaretti: a lui mi lega lunga e grande amicizia. Un rapporto importante di sintonia. Abbiamo fatto tante cose insieme e tante cose insieme faremo. Ti ringrazio di avermi cercato: lavoreremo insieme, è un onore succederti”. Così Enrico Letta ha aperto il suo intervento in Assemblea Pd, convocata per eleggere il nuovo segretario dopo le dimissioni di Zingaretti. L’ex premier, che è l’unico candidato con 713 sottoscrizioni, ha ricordato che ci troviamo di fronte a un “periodo durissimo”. Sappiamo “che fino all’estate ci saranno nuovi lutti e nuove sofferenze. La salute resta quindi la sfida principale. Ma siamo di fronte a uno sforzo finale e speriamo che la liberazione avverrà grazie alla scienza, al vaccino e alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 14 marzo 2021) “Sono stati giorni complessi e complicati. Ringrazio e saluto Nicola Zingaretti: a lui mi lega lunga e grande amicizia. Un rapporto importante di sintonia. Abbiamo fatto tante cose insieme e tante cose insieme faremo. Ti ringrazio di avermi cercato: lavoreremo insieme, è un onore succederti”. Così Enricoha aperto il suo intervento inPd, convocata per eleggere ille dimissioni di Zingaretti. L’ex premier, che è l’unico candidato con 713 sottoscrizioni, ha ricordato che ci troviamo di fronte a un “periodo durissimo”. Sappiamo “che fino all’estate ci saranno nuovi lutti e nuove sofferenze. La salute resta quindi la sfida principale. Ma siamo di fronte a uno sforzo finale e speriamo che la liberazione avgrazie alla scienza, al vaccino e alla ...

