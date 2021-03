Ascolti TV | Sabato 13 marzo 2021. C’è Posta per Te chiude con 6.5 mln e il 30.9%. Captain Phillips 13.1%, Fialdini 3.8% (Di domenica 14 marzo 2021) Maria De Filippi Nella serata di ieri, Sabato 13 marzo 2021, su Rai1 Captain Phillips – Attacco In Mare Aperto ha conquistato 3.137.000 spettatori pari al 13.1% di share. Su Canale 5 C’è Posta per Te ha raccolto davanti al video 6.518.000 spettatori pari al 30.9% di share. Su Rai2 F.B.I è stato seguito da 1.406.000 spettatori (5.2%), Blue Bloods da 1.372.000 spettatori (5.2%) e Instinct da 962.000 spettatori (4.2%). Su Italia 1 Pets – Vita da Animali ha intrattenuto 1.064.000 spettatori (4.1%). Su Rai3 Fame d’Amore ha raccolto davanti al video 857.000 spettatori pari ad uno share del 3.8%. Su Rete4 Lo chiamavano Bulldozer totalizza un a.m. di 1.055.000 spettatori con il 4.4% di share. Su La7 Eden – Missione Pianeta ha registrato 628.000 spettatori con uno share del 2.8%. Su Tv8 ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 14 marzo 2021) Maria De Filippi Nella serata di ieri,13, su Rai1– Attacco In Mare Aperto ha conquistato 3.137.000 spettatori pari al 13.1% di share. Su Canale 5 C’èper Te ha raccolto davanti al video 6.518.000 spettatori pari al 30.9% di share. Su Rai2 F.B.I è stato seguito da 1.406.000 spettatori (5.2%), Blue Bloods da 1.372.000 spettatori (5.2%) e Instinct da 962.000 spettatori (4.2%). Su Italia 1 Pets – Vita da Animali ha intrattenuto 1.064.000 spettatori (4.1%). Su Rai3 Fame d’Amore ha raccolto davanti al video 857.000 spettatori pari ad uno share del 3.8%. Su Rete4 Lo chiamavano Bulldozer totalizza un a.m. di 1.055.000 spettatori con il 4.4% di share. Su La7 Eden – Missione Pianeta ha registrato 628.000 spettatori con uno share del 2.8%. Su Tv8 ...

