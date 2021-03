(Di domenica 14 marzo 2021). La boxe perde uno dei suoi campioni leggendari. Uno dei più grandi pesi medi della storia. E’ morto nella notte nel New Hampshire, come ha fatto sapere la moglie con un post sui social, senza dare ulteriori notizie sulle cause del decesso.fece una lunghissima gavetta. Arrivò a disputare il titolo mondiale dopo 7 anni di pugilato professionistico e ben 50 match. Ma quando salì sul trono vi restò imbattuto per sette lunghissimi anni, dal 1980 al 1987, con 12 difese del titolo. In quindici stagioni sul ring solo tre volte ne uscì sconfitto, ed ogni volta era stato un verdetto controverso. Mancino molto tecnico e potente,amava la battaglia e il suo volto pieno di cicatrici raccontava di una storia molto vissuta sul ring e piena di passione. Voleva essere chiamato ...

Advertising

Corriere : Addio a Marvin Hagler, mito della boxe che viveva (anche) a Milano - RaiNews : Nel 1982 difese il titolo contro Fulgencio Obelmejias al Teatro Ariston di Sanremo. Venne spesso in Italia, per un… - LaStampa : Addio a Marvin Hagler, il “Marvelous” della boxe - legalite952 : RT @HuffPostItalia: Addio a Marvin Hagler, Meraviglioso dal pugno di ferro - TonioloAngelo : RT @HuffPostItalia: Addio a Marvin Hagler, Meraviglioso dal pugno di ferro -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Marvin

Hagler. La boxe perde uno dei suoi campioni leggendari. Uno dei più grandi pesi medi della storia. E' morto nella notte nel New Hampshire, come ha fatto sapere la moglie con un post sui ...Leon Spinks morto a 69 anni per cancro/ Strappò il titolo a Muhammad Ali nel '78HAGLER MORTO,A 'THE MARVELOUS'Hagler, con la notizia della sua morte, ha suscitato cordoglio e ...Addio Marvin Hagler. La boxe perde uno dei suoi campioni leggendari. Uno dei più grandi pesi medi della storia. E’ morto nella notte nel New Hampshire, come ha fatto sapere la moglie con un post sui ...Lutto nel mondo del pugilato. È scomparsa all'età di 66 anni la leggenda Marvin Hagler, campione indiscusso dei pesi medi dal 1980 al 1987.