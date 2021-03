"100 milioni di sterline". Lo scoop che sotterra Meghan e Harry: inchiodati mentre piangono miseria, la loro fine? (Di domenica 14 marzo 2021) Forse, Meghan Markle e il principe Harry, se potessero, tornerebbero indietro. Nel Regno Unito, dopo l'intervista-bomba concessa a Oprah Winfrey, li stanno letteralmente massacrando. Fatti a pezzi dai tabloid e dall'opinione pubblica. Si pensi, per esempio, che un sondaggio di YouGov, effettuato pochi giorni dopo l'intervista, il 10 e l?11 marzo, attesta come il 48% degli intervistati dice di avere un'opinione negativa del principe Harry, rispetto al 45% che esprime un parere positivo. E ancora, lo stesso sondaggio registra un crollo della popolarità della coppia: di 15 punti per Harry e di 13 punti per Meghan. Scaricati dal Regno Unito dopo le accuse di razzismo ai Windsor e dopo un'intervista che, in effetti, ha lasciato molti dubbi e altrettanti sospetti. Altre bombe vengono sganciate dall ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 marzo 2021) Forse,Markle e il principe, se potessero, tornerebbero indietro. Nel Regno Unito, dopo l'intervista-bomba concessa a Oprah Winfrey, li stanno letteralmente massacrando. Fatti a pezzi dai tabloid e dall'opinione pubblica. Si pensi, per esempio, che un sondaggio di YouGov, effettuato pochi giorni dopo l'intervista, il 10 e l?11 marzo, attesta come il 48% degli intervistati dice di avere un'opinione negativa del principe, rispetto al 45% che esprime un parere positivo. E ancora, lo stesso sondaggio registra un crollo della popolarità della coppia: di 15 punti pere di 13 punti per. Scaricati dal Regno Unito dopo le accuse di razzismo ai Windsor e dopo un'intervista che, in effetti, ha lasciato molti dubbi e altrettanti sospetti. Altre bombe vengono sganciate dall ...

