Wta Monterrey 2021: il montepremi e il prize money (Di domenica 14 marzo 2021) Il montepremi e il prize money del Wta 250 di Monterrey 2021, evento messicano in programma da lunedì 15 a domenica 21 marzo. Sloane Stephens rappresenta la testa di serie numero 1 del torneo, al quale parteciperanno anche le italiane Martina Trevisan e Jasmine Paolini, pronte a sorprendere sul veloce. L'entry list del torneo messicano corrisponde a 197.411 euro complessivi, dei quali 25.504 euro saranno conferiti alla vincitrice, uniti ai 280 punti utili per il ranking femminile. Di seguito tutti i numeri, turno per turno. montepremi E PUNTI WTA Monterrey 2021 PRIMO TURNO: 2.244 (1 punto) SECONDO TURNO: 3.084 (30 punti) QUARTI DI FINALE: 4.867 (60 punti) SEMIFINALI: 8.475 (110 punti) FINALISTA: 13.761 (180 punti) VINCITRICE: 24.504 (280 punti)

Ultime Notizie dalla rete : Wta Monterrey Jasmine Paolini entra nel tabellone principale a Monterrey TENNIS - Jasmine Paolini non giocherà le qualificazioni al torneo WTA di Monterrey, in Messico. La 25enne campionessa lucchese entrerà in scena solo lunedì o martedì ed ancora non conosce il nome della sua avversaria. Dopo la sfortunata campagna australiana la ...

Viva Mexico, Jasmine Paolini ci riprova al torneo di Monterrey ... è quello di mantenersi tra le prime cento e magari riuscire a guadagnare posizioni utili nel ranking mondiale della WTA.

WTA Monterrey: Il tabellone di Qualificazione. Presenza di Elisabetta Cocciaretto e Sara Errani LiveTennis.it Wta Monterrey 2021: il montepremi e il prize money Il montepremi e il prize money del Wta 250 di Monterrey 2021, evento messicano in programma da lunedì 15 a domenica 21 marzo. Sloane Stephens rappresenta la testa di serie numero 1 del torneo, al qual ...

Tabellone Wta Monterrey 2021: Stephens numero 1, presenti Trevisan e Paolini Il tabellone principale del Wta 250 di Monterrey 2021, evento messicano in programma da lunedì 15 a domenica 21 marzo. Presenti Jasmine Paolini e Martina Trevisan, italiane pronte a sorprende sul ...

