Volley, Coppa Italia A1 Femminile 2021: Novara in finale, battuta una combattiva Chieri (Di sabato 13 marzo 2021) La Igor Gorgonzola Novara sconfigge per 3-1 (25-21, 25-20, 20-25, 26-24) nella seconda semifinale della Coppa Italia A1 Femminile 2021. La formazione di Lavarini inizia alla grande e sembra lanciata verso la vittoria con un secco 3-0, ma Chieri cambia passo e si porta a casa un terzo set in cui le igorine calano di rendimento. Le ragazze di coach Gregoli ci riprovano nella quarta frazione, ma alla fine è Novara ad imporsi ai vantaggi. Le azzurre raggiungono così Conegliano nella finale per l’ennesima sfida tra due squadre che si sono divise i trofei degli ultimi anni. Di seguito la cronaca del match. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH IL PROGRAMMA DEI QUARTI DI finale: DATE, ORARI E TV IL TABELLONE DELLE SEMIFINALI IL RESOCONTO ... Leggi su sportface (Di sabato 13 marzo 2021) La Igor Gorgonzolasconfigge per 3-1 (25-21, 25-20, 20-25, 26-24) nella seconda semidellaA1. La formazione di Lavarini inizia alla grande e sembra lanciata verso la vittoria con un secco 3-0, macambia passo e si porta a casa un terzo set in cui le igorine calano di rendimento. Le ragazze di coach Gregoli ci riprovano nella quarta frazione, ma alla fine èad imporsi ai vantaggi. Le azzurre raggiungono così Conegliano nellaper l’ennesima sfida tra due squadre che si sono divise i trofei degli ultimi anni. Di seguito la cronaca del match. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH IL PROGRAMMA DEI QUARTI DI: DATE, ORARI E TV IL TABELLONE DELLE SEMIFINALI IL RESOCONTO ...

Advertising

sportface2016 : #volley #CoppaItaliaFrecciarossa #CoppaItalia #SerieA1Femminile 2021, #Novara supera una combattiva #Chieri e va… - zazoomblog : LIVE Novara-Chieri 2-1 (25-21 25-20 20-25 7-8) semifinali Coppa Italia femminile 2021 volley: PUNTEGGIO in DIRETTA… - zazoomblog : LIVE Novara-Chieri 2-1 Semifinale Coppa Italia volley in DIRETTA: ragazze di coach Bregoli indemoniate nel quarto p… - zazoomblog : LIVE Novara-Chieri 0-0 Semifinale Coppa Italia volley in DIRETTA: si parte! - #Novara-Chieri #Semifinale #Coppa - zazoomblog : Volley Coppa Italia A1 Femminile 2021: Monza ci prova ma in finale va Conegliano - #Volley #Coppa #Italia… -