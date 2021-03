VIDEO – “Così intascavano le pensioni dei parenti morti”

(Di sabato 13 marzo 2021) “Nove persone per anni hanno intascato la pensione di familiari deceduti”. Il Comando provinciale di Roma della Guardia di Finanza svela i particolari di una importante operazione di ripristino della legalità. “Le indagini delle Fiamme Gialle della Compagnia di Nettuno sono state dirette dalla Procura della Repubblica di Velletri e coordinate dal II Gruppo della Capitale. Acquisiti dall’I.N.P.S. i dati dei titolari di pensione (anzianità, vecchiaia, assegno sociale e invalidità). All’incrocio con le banche dati anagrafiche la scoperta di 21 posizioni – tuttora aperte – intestate a deceduti. Persone scomparte anche da più di 10 anni, in mancanza di qualsivoglia comunicazione all’ente previdenziale”. I particolari: “Nove casi hanno riguardato l’appropriazione da parte di familiari delegati ad operare sui rapporti finanziari degli aventi diritto. Riscontrati continui prelevamenti nel ...

Advertising

RaiNews : 'I social danno voce a tutti ed è giusto sia così ma a volte uno dovrebbe connettere il cervello alle dita. Le paro… - DSantanche : Ottima sintesi dell'operato del ministro #Speranza, che durante il suo mandato è stato bravo solamente a chiudere t… - Agenzia_Ansa : FLASH | 'Sono qui ad annunciare la mia candidatura alla guida del Pd'. Così Enrico Letta in un video su twitter #ANSA - Lu9593 : #BuonCompleannoLiga così ?? “Il cuore chiama il cuore” ?? #PRELEMI @pierpaolopretel - AeroportidiRoma : RT @crocerossa: 'Ringrazio la #CRI, @AeroportidiRoma, @RegioneLazio e lo #Spallanzani per questo centro vaccinale. Entrando qui si capisce… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Così

Corriere della Sera

... mi candido come segretario' E qui, a due passi da Senato e Ghetto, Letta ha registrato un... Con un imperativo categorico che Letta sintetizza: ' La politica, l'identità e i contenuti ...Non ho avuto la possibilità di farlo: in caso contrario non so se sarebbe finita. Prendiamo ...LAZIO CROTONE