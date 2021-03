Vibo Valentia-Monza: data, orario, diretta tv e streaming gara-2 quarti Playoff Superlega 2021 volley (Di sabato 13 marzo 2021) La Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia ospita la Saugella Monza: ecco data, orario e come vedere in diretta tv e streaming il match della seconda giornata dei quarti di finale dei Playoff Scudetto Superlega 2020/2021. I brianzoli, dopo aver vinto la prima gara in casa, proveranno a chiudere i giochi per il passaggio del turno. La formazione calabrese invece va a caccia della vittoria sul campo di casa nella speranza di allungare la serie e giocarsi le ultime carte in gara-3. IL PROGRAMMA COMPLETO DEI Playoff Superlega 2021 IL TABELLONE DEI quarti DI FINALE TUTTI I RISULTATI DEI ... Leggi su sportface (Di sabato 13 marzo 2021) La Tonno Callipo Calabriaospita la Saugella: eccoe come vedere intv eil match della seconda giornata deidi finale deiScudetto2020/. I brianzoli, dopo aver vinto la primain casa, proveranno a chiudere i giochi per il passaggio del turno. La formazione calabrese invece va a caccia della vittoria sul campo di casa nella speranza di allungare la serie e giocarsi le ultime carte in-3. IL PROGRAMMA COMPLETO DEIIL TABELLONE DEIDI FINALE TUTTI I RISULTATI DEI ...

Advertising

MicheleM1988 : RT @ScalisePasquale: #ilpaesedelgiorno Cessaniti (Vibo Valentia) è noto per la leggenda delle Bocche dell’Inferno, dove si narra che le co… - LaCnews24 : A un anno dalla morte di Mimmo Carratelli, il tributo di Vibo Valentia #calabrianotizie #newscalabria - CulturaCalabre1 : RT @ScalisePasquale: #ilpaesedelgiorno Cessaniti (Vibo Valentia) è noto per la leggenda delle Bocche dell’Inferno, dove si narra che le co… - LaCnews24 : Covid Calabria, 37 nuovi contagi a Catanzaro e 14 a Vibo Valentia #calabrianotizie #newscalabria - crotone24news : Covid: Petilia Policastro in zona rossa insieme ad altri 3 comuni calabresi: Dalle ore 22 del 13 marzo a tutto il 2… -