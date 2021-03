Vaccini, l’Ue pensa a misure contro i tagli Astrazeneca (Di sabato 13 marzo 2021) “Astrazeneca è lontana dalle dosi che avrebbe dovuto distribuire. Non crediamo che stia facendo di tutto” per onorare i suoi impegni e quindi “analizziamo tutte le possibili misure da prendere”. Così una fonte Ue all’Ansa dopo l’annuncio ufficiale di nuovi tagli da parte del colosso farmaceutico anglo-svedese. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 13 marzo 2021) “è lontana dalle dosi che avrebbe dovuto distribuire. Non crediamo che stia facendo di tutto” per onorare i suoi impegni e quindi “analizziamo tutte le possibilida prendere”. Così una fonte Ue all’Ansa dopo l’annuncio ufficiale di nuovida parte del colosso farmaceutico anglo-svedese. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

NicolaPorro : Il cancelliere austriaco Kurz accusa i Paesi che contrattano con le case farmaceutiche per i vaccini. E l’Ue glissa… - M5S_Europa : La Commissione ascolti il Parlamento UE sui #vaccini. L’emendamento approvato oggi è un segnale per la sospensione… - CottarelliCPI : #BorisJohnson critica l'Italia e l'UE per aver bloccato l'esportazione di vaccini in Australia. Che faccia tosta! L… - tommasosodano : RT @senzasinistra: #Europa non ha le dosi di #vaccini che aveva ordinato. I #PaesiPoveri ancora peggio. Solo #Usa #Uk hanno da 3mesi #forni… - italiana__doc : RT @ChiodiDonatella: #VACCINOASTRAZENECA: CACCIATO #ARCURI ORA #SPERANZA SPIEGHI. O FUORI ANCHE LUI. Quel #vaccino fa male? Cosa ha combin… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini l’Ue Coronavirus ultime notizie. Consulta: misure anti-Covid spettano allo Stato non alle Regioni. ... Il Sole 24 ORE