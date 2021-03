Un diavolino per capello | è boom di bigodini per capelli mossi

Leggi su amica

(Di sabato 13 marzo 2021) I “diavolini” portano scompiglio tra le chiome Basta arrotolare la ciocca e lasciarla in posa per tre o quattro ore. Per ottenere la giusta onda non serve altro, neanche il ricorso a una fonte di calore. Ecco spiegato perché, nell’era dello smart working, dallo scorso marzo, iflessibili in schiuma hanno scalato le classifiche di Amazon dei prodotti più venduti in mezzo mondo. Guidando la riscossa di uno strumento che sembrava dimenticato. Sostituito dalle permanenti per un paio di decenni, nella migliore delle ipotesi era finito nel paradiso degli oggetti vintage. La sua utilità nell’alzare il volume deie, cosa ancora più importante, dell’umore non si discute, è dimostrata dalla storia. Già alla corte del Re Sole, piccoli rulli di terracotta scaldati nel forno erano usati per riempire di boccoli le parrucche dei nobili e salvarli ...