Tirreno-Adriatico 2021, risultati e ordine d'arrivo quarta tappa: Tadej Pogacar trionfa avanti a Yates ed Higuita. Settimo Matteo Fabbro (Di sabato 13 marzo 2021) Continuano i vincitori di altissimo lignaggio alla Tirreno-Adriatico 2021. Dopo Wout van Aert, Julian Alaphilippe e Mathieu van der Poel, la quarta tappa è appannaggio di Tadej Pogacar. Il leader della UAE Team Emirates trionfa nella Terni-Prati di Tivo di 148 chilometri seminando tutti gli avversari e prendendosi la vetta della classifica generale. Lo sloveno è partito ai -6 dall'arrivo, nel tratto più difficile della salita finale, senza che nessuno sia riuscito a tenere la sua ruota. Negli ultimi chilometri è Simon Yates (Team BikeExchange) a provare a portarsi sotto al vincitore dell'ultimo Tour de France, che resiste al ritorno del britannico e dandogli sei secondi. A completare il podio Sergio Higuita (EF

